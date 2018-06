Dietingen 1940 gefangen im Feindesland

Das Zeitdokument wurde von Rosalie von Bissingen und Gisele Hägele übersetzt und liefert ergreifende Einblicke über die Erlebnisse, die nun mit einem Vortrag in der Dietinger Zehntscheuer, auch mittels Bildmaterial, am heutigen Dienstag, 5. Juni, ab 19 Uhr vorgestellt werden, informierte der Initiator, Rolf Fußnecker.

Nestor Vandeputte kam mit weiteren 14 Kriegsgefangenen am 26. Juli 1940 nach Dietingen, wurde im heutigen Fischerheim (erbaut 1907) untergebracht und nachts dort eingeschlossen. Als Gefangener war er zuerst bei Cäcilie und Josef Schuler, Heubergstraße, jetzt Gebäude Hans Widmann, und dann auf dem Hof Dora und Karl Benz eingesetzt. Die Gefangenen mussten ebenso Forstarbeiten im Gemeindewald verrichten sowie andere Arbeiten für die Gemeinde und in Privathäusern.

Über ein Verwandtschaftsverhältnis gelang das Tagebuch in die Familie Fußnecker. Der Dietinger Josef Eiberger, ein Onkel von Rolf Fußneckers Frau, erlernte in einem christlichen Seminar die französische Sprache. Ein guter Freund des Tagebuchschreibers arbeitete in der Familie Eiberger, erzählt Fußnegger. Alle drei verstanden sich so gut, dass die Freundschaft über den Krieg hinaus dauerte und Nestor Vandeputte sein Tagebuch Josef Eiberger schenkte.