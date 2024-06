Dieter Thomas Kuhn in Bietigheim: Eine Glückliche ergattert ein bisschen Brusthaar

12 Mit Sonnenblume und goldenem Mikro: Dieter Thomas Kuhn am Viadukt in Bietigheim. Foto: Werner Kuhnle

Am Viadukt in Bietigheim feiert Dieter Thomas Kuhn ein Festival der Liebe, spielt seine Fans in einen Glücksrausch – und kaum einer bedauert, dass er das Spiel der DFB-Elf nicht sehen kann.









Der S-Bahnabgang in Bietigheim ist ein Meer von Prilblumen. Blumige Hippiekleider, kreischige Hawaiihemden, Sonnenblumenkränze, rosa getönte Sonnenbrillen. Ganz Hartgesottene schwitzen unter Kunsthaarperücken. Dazwischen: Deutschlandtrikots und Haarschmuck in Schwarz-Rot-Gold. Schlechtes Timing: Bei der Fußball-EM spielt in Dortmund die DFB-Elf gegen Dänemark, am Viadukt in Bietigheim tritt am Samstagabend Dieter Thomas Kuhn auf. Zum „Festival der Liebe“.