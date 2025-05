Zahlreiche Besucher waren am Wochenende zu Gast in der Volksbankmesse, um sich von Dieter Nuhr unterhalten zu lassen. Dieser gab sich gewohnt trocken und ironisch.

Stand-up-Comedian Dieter Nuhr trat am Samstagabend in der Volksbankmesse in Balingen im Rahmen seiner aktuellen Tour vor rund 2000 begeisterten Zuschauern auf.

Bereits vor Beginn der Veranstaltung herrschte reges Treiben rund um die Veranstaltungshalle. Das Deutsche Rote Kreuz sorgte für das leibliche Wohl der Besucher und bot vor dem Haupteingang Snacks und Erfrischungen an.

Lesen Sie auch

Mit seinem typischen, trockenen Humor stieg Nuhr direkt ins Geschehen ein – sein erster Eindruck von der Anreise nach Balingen diente ihm gleich als Einstiegspunkt. Besonders ins Auge gefallen sei ihm dabei der nahe gelegene Ort Haigerloch, der ihn nicht nur durch seinen Namen, sondern auch durch seine geografische Lage beeindruckte. Schmunzelnd bemerkte er, dass sich der Ort tatsächlich in einem Loch befinde – ein Umstand, den das Publikum mit herzhaftem Lachen quittierte.

Gewohnt ironisch

Auch von einem gemeinsamen Mittagessen in der Balinger Innenstadt wusste Nuhr zu berichten. Dabei fiel ihm vor allem die auffällige Sauberkeit der Stadt auf. In gewohnt ironischer Manier fragte er sich laut, ob er sich überhaupt noch in Deutschland befinde, so ordentlich und gepflegt wirke alles. „Es ist hier so sauber, als würde jemand regelmäßig das Unkraut von den Straßen pflücken“, scherzte er, was ebenfalls mit großem Gelächter und Applaus belohnt wurde.

Ein weiterer amüsanter Moment entstand, als Nuhr auf der Bühne seine Wasserflasche öffnete. Mit leicht gespieltem Entsetzen hielt er plötzlich den abgebrochenen Deckel in der Hand und fragte ins Publikum: „Aber in der EU sind wir noch, oder?“ – eine Frage die für Lacher sorgte.

Besucher verließen gut gelaunt das Gelände

Gegen 21 Uhr kündigte Nuhr eine kurze Pause an, in der sich das Publikum für etwa 20 Minuten an der frischen Luft erholen und neue Getränke besorgen konnte. Nach der Pause setzte er sein Programm gewohnt pointiert fort und bot eine Mischung aus politischen Seitenhieben, alltäglichen Beobachtungen und feinsinnigem Sarkasmus.

Am Ende des Abends verließen die Besucher gut gelaunt und mit vielen Lachern im Gepäck die Halle. Das Publikum in Balingen durfte sich über einen rundum gelungenen Abend freuen, der sicherlich noch lange in Erinnerung bleiben wird.