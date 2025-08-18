Dieter Enghofer ist tot: 1. FC Unterreichenbach trauert um „Eo“

1 Dieter Enghofer war beim 1. FC Unterreichenbach nicht wegzudenken. Er führte den Verein einst in die Landesliga. Foto: Rubner Dieter Enghofer führte den 1. FC Unterreichenbach von der B-Klasse in die Landesliga Mittelbaden. Nun ist der langjährige Funktionär verstorben.







Link kopiert



Mit Dieter Enghofer, der im Alter von 79 Jahren verstarb, trauert der 1. FC Unterreichenbach um den Mann, der den Fußball an der Nagold über zwei Jahrzehnte hinweg prägte. Als „Eo“, wie Enghofer genannt wurde, in Unterreichenbach im Jahr 1982 die Trainingsleitung übernahm, waren die Nagoldtaler ein graues Mäuschen in der Pforzheimer B-Klasse. Weil der 1. FCU nicht zuletzt unter seiner Regie danach auch für externe Spieler interessant wurde, ging es mit dem Verein schnell steil bergauf: 1990 glückte der Aufstieg in die Landesliga Mittelbaden, in der die Unterreichenbacher bis zum Abstieg 1998 zumeist im oberen Drittel mitmischten.