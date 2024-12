Spitalstiftung Horb hilft in Ukraine „Hoffen auf Trump“ – so schwierig ist die Lage in Boryslaw

Mit der Spittelapfelaktion unterstützt die Spitalstiftung verschiedene Hilfsprojekte – auch ein Sozialzentrum in der West-Ukraine. Der dortige Pfarrer berichtet in einer Live-Schalte, wie die Lage ist. Am Tag zuvor kam es zu einem heftigen Beschuss der Partnerstadt.