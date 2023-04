Erneuter Rohrbruch in Schwenningen

Diesmal in der Alleenstraße

1 In der Alleenstraße ist es erneut zu einem Rohrbruch gekommen. Foto: Marc Eich

Erneut kam es im Laufe des Mittwochvormittags zu einem Rohrbruch in Schwenningen. Diesmal war der Vorfall jedoch nur auf eine Straße begrenzt.









Nach der Wasser-Katastrophe Anfang April kam es am Mittwochvormittag in der Schwenninger Alleenstraße erneut zu einem Rohrbruch. Von diesem seien die Häuser 21 bis 27, die gegenüberliegenden Häuser 22 bis 26 und in der Hans-Sachs-Straße das Haus Nummer 27 betroffen, wie Stadtwerke-Sprecherin Daniela Dietrich auf Anfrage der Redaktion erklärt.

Ein Mitarbeiter der zuständigen Baufirma kümmert sich um die Einsatzstelle. Foto: Marc Eich

Warum es zu einem erneuten Rohrbruch gekommen ist, konnte jedoch noch nicht erklärt werden. Wie die Stadtwerke mitteilen, seien Einsatzkräfte der Stadtwerke jedoch sofort vor Ort angerückt, um den Schaden zu beheben. Dafür muss in der betroffenen Straße jedoch kurzzeitig das Wasser abgestellt werden.

Weitere Infos folgen.