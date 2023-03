Am Donnerstag an allen Standorten

1 Am Dienstag streikten am Lahrer Klinikum rund 80 Beschäftigte. Am Donnerstag, 23. März, hat Verdi nun an allen Standorten des Ortenau-Klinikums zur Arbeitsniederlegung aufgerufen. Foto: Gieger

Im Vorfeld der dritten Verhandlungsrunde hat die Gewerkschaft Verdi für Donnerstag Beschäftigte an allen Standorten aufgefordert, die Arbeit niederzulegen.









Schon unter der Woche hatte Verdi es angedeutet, nun ist es bestätigt: Im Vorfeld der dritten Verhandlungsrunde im öffentlichen Dienst vom 27. bis 29. März wird das Ortenau-Klinikum erneut bestreikt. Dieses Mal seien Beschäftigte aller Standorte dazu aufgerufen, die Arbeit am Donnerstag, 23. März, niederzulegen, bestätigt Gewerkschaftssekretär Michael Herbstritt.

Alle Klinik-Standorte sind betroffen

Neben Lahr werden also auch die Standorte Offenburg, Kehl, Wolfach, Achern und das Pflege- und Betreuungsheim in Gengenbach bestreikt. Das Ortenau-Klinikum wurde am Donnerstag über die Pläne informiert, wie Sprecher Christian Eggersglüß auf LZ-Anfrage bestätigte. Zu den genauen Auswirkungen des Streiks konnte er am Freitag noch nichts sagen, durch die Notdienstvereinbarung zwischen Klinikum und Verdi sei die Notfallversorgung aber gewährleistet. „Es werden keine Intensivstationen bestreikt“, sagt auch Herbstritt von Verdi.

18 Busse aus der Ortenau fahren zur Kundgebung nach Freiburg

Am Donnerstag ist zentraler Streiktag von Verdi mit einer großen Kundgebung in Freiburg. 18 Busses werden aus der Ortenau dorthin fahren, um streikende Beschäftigte aus dem öffentlichen Dienst zur Kundgebung zu bringen, so Herbstritt. Am Lahrer Klinik-Standort rechnet der Gewerkschaftssekretär mit einer ähnlichen Anzahl an Streikenden wie zu Beginn dieser Woche. Rund 80 Menschen hatten am Dienstag ihre Arbeit niedergelegt, acht von zehn OP-Sälen blieben geschlossen.