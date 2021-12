1 Der Laster war ins Rutschen gekommen und an die Leitplanke geraten. Dabei wurde der Tank beschädigt. Foto: Feuerwehr

Nach dem Lastwagenunfall am Freitag bleibt die Zuleitung aus den Forbachquellen in die Trinkwasserversorgung Freudenstadts weiter geschlossen.















Freudenstadt - Bei dem Unfall auf der Bundesstraße 28 etwa auf Höhe des Campingplatzes waren rund 200 Liter Diesel aus einem Sattelschlepper gelaufen und in dem Wasserschutzgebiet ins Erdreich gesickert. Bereits am Wochenende war dort Erde abgetragen worden. Das Landratsamt prüfe, ob es noch weitere Maßnahmen brauche, so Christian Schebetka, Leiter des Marketings bei den Stadtwerken.

Unwahrscheinlich, dass Quellen betroffen sind

Der Wassermeister hatte die Zuleitung aus den Quellen in dem Gebiet – es handelt sich um die Forbachquellen – in die Wasserversorgung der Stadt gleich unterbrechen lassen. Angesichts des Geländes am Unfallort sei es aber unwahrscheinlich, dass eine der Quellen betroffen sei, sagte Schebetka.

Man lasse das Wasser nun testen und warte die Ergebnisse ab, bis man die Leitung wieder öffne. Das könne aber durchaus noch einige Zeit dauern. So lange werde Wasser von der Wasserversorgung Kleine Kinzig bezogen. Aus den Forbachquellen werden vor allem einige Bereiche der Kernstadt versorgt.