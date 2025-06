Es ist eine unbefriedigende Gegebenheit für Busfahrer, ÖPNV-Kunden aber auch andere Verkehrsteilnehmer: Die Sperrung der Busspur im Benediktinerring sorgt im Innenring für einen Engpass und führt zu der einen oder anderen brenzligen Situation, wenn der Linienverkehr beim Halt eine Fahrbahn blockiert.

Der Grund für das Ganze liegt bereits über einen Monat zurück. Ende April hatte der aufgerissene Tank eines Linienbusses für die Panne mit weitreichenden Folgen gesorgt. Diesel lief aus und verteilte sich nicht nur auf der Fahrbahn, sondern verschmutzte gleichzeitig die Busspur. Feuerwehr und Technische Dienste der Stadt trafen nach Rücksprache mit der Umweltbehörde des Schwarzwald-Baar-Kreises Maßnahmen, um Umweltschäden zu verhindern.

In diesem Zuge wurde der betroffene Bereich an der Haltestelle ausgekoffert und anschließend abtransportiert. „Eine Reinigung der Pflasterfläche war nicht möglich“, erklärt Madlen Falke, Pressesprecherin der Stadtverwaltung, auf Anfrage unserer Redaktion. In Abstimmung mit dem Landratsamt mussten die kontaminierten Steine ihren Angaben zufolge aus Gründen des Umweltschutzes vollständig aufgenommen und fachgerecht entsorgt werden. Seitdem ist an der Haltestelle aber nichts mehr passiert. Warum?

Die Stadtverwaltung prüfe derzeit die weiteren Schritte zur Wiederherstellung der Fahrbahnoberfläche, heißt es von der Pressestelle. An dieser Stelle kommen jedoch noch weitere Akteure ins Spiel. Denn die Stadt hat laut der Sprecherin in diesem Zusammenhang „die regulären Verfahren zur Schadensabwicklung eingeleitet und die zuständige Versicherung eingebunden“.

Schadensregulierung läuft noch

Die Freigabe der Busspur erfolgt demnach erst dann, wenn die „sichere Nutzung gewährleistet und die Schadensregulierung abgeschlossen ist“. Ein konkreter Termin könne deshalb noch nicht genannt werden. Angesichts von oftmals komplizierten Verfahren in diesem Zusammenhang dürften sich die Behinderungen und Einschränkungen an der Stelle noch einige Zeit hinziehen – die Stadt bittet deshalb um Verständnis, wie Falke betont.