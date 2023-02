1 Sie kommen nachts, machen sich am Tank zu schaffen und klauen Benzin oder Diesel – und das immer wieder. Foto: dpa/Daniel Reinhardt

Hunderte Liter Diesel wurden Mitte Februar bei einer Baustelle in Balingen-Engstlatt abgeschlaucht. Wenige Tage zuvor wurde in Balingen-Weilstetten Sprit geklaut. Die wichtigsten Fragen zum Thema beantwortet das Polizeipräsidium Reutlingen.









Derzeit beschäftigt ein Fall das Polizeirevier Hechingen. Zwischen Montag und Mittwoch vergangener Woche zapfte ein unbekannter Täter aus einem Bagger und einem Tankfass Diesel ab. Fass und Bagger waren auf einer Grünfläche neben der Fahrbahn in der Tübinger Straße abgestellt.

Franz Jetter, Pressesprecher des Polizeipräsidiums in Reutlingen, beantwortet die wichtigesten Fragen zum Thema.

Wann kommen die Täter?

Die Täter suchen den Schutz der Dunkelheit, kommen nachts und füllen Diesel oder Benzin aus dem Tank in Kanister um. Dann sind sie wieder weg. Wie genau sie das in Engstlatt oder Weilstetten gemacht haben, kann und will Franz Jetter gegenüber unserer Zeitung nicht sagen. Er verweist auf die laufenden Ermittlungen, momentan noch gegen Unbekannt.

Wieviele Fälle insgesamt?

Präsidiumsweit wurden 2017 94 Fälle erfasst, 2021 wurde bei 49 Fahrzeugen der Betriebsstoff entwendet. Die Zahlen für 2022 liegen bislang noch nicht vor.

Und im Zollernalbkreis?

Der Pressesprecher hat sich die Mühe gemacht und die Fälle einzeln gesichtet. Für den Zollernalbkreis konnte er zwischen 2018 und 2021 Kraftstoff-Diebstähle im niedrigen einstelligen Bereich finden. „Während die Benzindiebstähle in den vergangenen Jahren leicht angestiegen sind, ist ein stetiger Rückgang der Dieseldiebstähle zu verzeichnen“, sagt der Oberkommissaranwärter.

Wieviele Anzeigen im Land?

Die sinkenden Zahlen liegen im landesweiten Trend. Laut einer Statistik des Landeskriminalamts Baden-Württemberg wurden 2022 nur 709 Anzeigen erstattet. „Nur“, denn: 2013 wurden mehr als 2900 Fälle gemeldet. Dabei ist im Ländle ein Schaden von über 650 000 Euro entstanden.

Wie schützt man sich?

Gegen den Diebstahl helfen technische Maßnahmen. Jetter empfiehlt abschließbare Tankdeckel. Kann der Wagen nicht in der Garage geparkt werden, sollte das Fahrzeug so abgestellt werden, dass der Tankzugang an einer Wand oder Säule ist, so dass er gar nicht geöffnet werden kann.

Wann ruft man die Polizei?

„Lieber einmal mehr die Polizei rufen“, gibt Jetter als Devise aus. Wer verdächtige Personen sieht, die sich an Tankdeckeln zu schaffen machen, sollte sich an die Ordnungshüter wenden.

Gab es Umweltschäden?

Die Umwelt wurde – zumindest bei den Fällen in Engstlatt und Weilstetten – nicht in Mitleidenschaft gezogen.