Ab Montag, 28. Juni, greifen im Kreis Freudenstadt neue Lockerungen. Für die Einwohner bedeutet dies: Es kehren einige Freiheiten zurück.

Kreis Freudenstadt - Wie das Landratsamt am Sonntag mitteilt, wurde die für die Lockerungen maßgebliche 7-Tage-Inzidenz von zehn am Samstag an mehr als fünf aufeinanderfolgenden Tagen unterschritten. Damit treten gemäß der ab Montag geltenden Neufassung der Coronaverordnung des Landes Baden-Württemberg folgende neue Regelungen in Kraft:

Kontaktbeschränkungen: Es dürfen sich bis zu 25 Personen ohne Beschränkung der Zahl der Haushalte treffen, geimpfte sowie genesene Personen werden nicht mitgezählt.

Private Veranstaltungen: Hochzeiten, Geburtstage oder andere private Feiern dürfen ohne Abstandsgebot und ohne Maskenpflicht im Freien mit bis zu 300 Personen stattfinden. In geschlossenen Räumen ebenso mit bis zu 300 Personen, diese müssen jedoch geimpft, genesen oder getestet sein. Die anwesenden Personen müssen dokumentiert werden.

Öffentliche Veranstaltungen: Theater, Oper, Konzerte, Flohmärkte und Stadtfeste dürfen im Freien mit bis zu 1.500 Personen stattfinden, sofern mehr als 300 Personen anwesend sind, gilt Maskenpflicht. In geschlossenen Räumen sind bis zu 500 Personen zulässig. Alternative Regelungen gibt es für eine Kapazität von bis zu 30 % und bis zu 60 %. Die anwesenden Personen müssen dokumentiert werden.

Freizeiteinrichtungen: Freizeitparks, Schwimmbäder, Hochseilgärten und andere Freizeiteinrichtungen dürfen sowohl im Freien, als auch in geschlossenen Räumen ohne Beschränkung der Personenanzahl öffnen. Die anwesenden Personen müssen dokumentiert werden.

Beherbergung, Gastronomie und Vergnügungsstätten: Hotels, Pensionen, Restaurants, Kneipen, Imbisse und Spielhallen können ohne Beschränkung der Personenanzahl öffnen, die anwesenden Personen müssen dokumentiert werden.

Sport ist im Freien und in geschlossenen Räumen ohne besondere Regelungen erlaubt. Bei Wettkampveranstaltungen im Freien dürfen bis zu 1.500 Personen zugelassen werden, bei mehr als 300 Personen gilt jedoch Maskenpflicht. In geschlossenen Räumen dürfen bis zu 500 Personen eingelassen werden. Alternative Regelungen gibt es für eine Kapazität von bis zu 30 % und bis zu 60 %. Die anwesenden Personen müssen dokumentiert werden.

Für körpernahe Dienstleistungen ist, sofern eine Maske nicht dauerhaft getragen werden kann, weiterhin notwendig, dass die Personen geimpft, genesen oder getestet sein müssen.

Im Einzelhandel, wie auch in Dienstleistungs- und Handwerksbetrieben mit Kundenverkehr gibt es keine Beschränkung der Personenzahl mehr.

Betriebskantinen und Mensen dürfen von Angehörigen der Einrichtung ohne besondere Regelungen genutzt werden.

Eine Zusammenfassung der neuen Regelungen gibt es auf der Internetseite des Landes Baden-Württemberg.

Die Bekanntmachung des Landkreises über die Feststellung der Inzidenz und der Öffnungsstufe kann hier abgerufen werden.