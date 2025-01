Diese Biere sind Weltmeister: Schimpf und Baisinger feiern historische Siege

Experte über Feuer in Hollywood Sind auch bei uns Großbrände wie in Kalifornien möglich?

Waldbrände nehmen in anderen Teilen der Welt zerstörerische Ausmaße an. Aktuell sind die Folgen in Kalifornien erschreckend. Doch könnten solche Großwaldbrände bald auch uns betreffen? Feuerwehrkommandant Marian Meyer klärt über die Situation auf.