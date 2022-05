An einem See im Schwarzwald-Baar-Kreis darf keiner baden

6 Der Kirnbergsee in Bräunlingen ist sehr idyllisch. Foto: Archiv/Rademacher

Sehen Sie sich mit SB Plus alle X Bilder dieser Galerie an. Jetzt 4 Wochen kostenlos testen Danach nur 6,99 € / Monat, Monatspreis nach 12 Monaten 9,99 € Mehr Infos zu SB Plus Bereits Abonnent? Hier einloggen

Sommer, Sonne, Sonnenschein – was liegt nun näher als der Wunsch, in einen der Badeseen im Schwarzwald-Baar-Kreis einzutauchen?















Link kopiert

Schwarzwald-Baar-Kreis - Die Sonne kitzelt erst seit kurzem ordentlich in der Nase, da erwacht auch schon die Lust aufs Badevergnügen. Viele Freibäder öffneten bereits, und spätestens seit den zuletzt heißen Maitagen herrscht auch an den Badeseen wieder Hochbetrieb. Doch kann dort guten Gewissens gebadet werden? In einem Fall offenbar nicht.