Onur Özdemir bietet seit Februar seine Dienste als „Swabia Chauffeur" an.

Seit 1. Februar bietet Onur Özdemir in Schramberg einen „Fahrdienst und Mietwagenservice" an.









Weil „wir türkische Schwaben sind“, so der in Wolfach geborene und in Schramberg aufgewachsene Onur Özdemir, hat er sein in der Schiltachstraße 77 ansässiges Unternehmen „Swabia Chauffeur“ genannt. Seit 1. Februar bietet er einen „Fahrdienst und Mietwagenservice“ an – was zunächst irreführend wirken mag, denn beides gibt es nur in Kombination: Özdemir verleiht keine Mietwagen ohne, dass er dabei selbst am Steuer sitzt. Der ehemalige Taxi-Fahrer bietet auch Pauschal-Angebote an – in der Talstadt von Schramberg fährt er beispielsweise für neun Euro auch verschiedene Stationen wie die Apotheke oder den Supermarkt ab. Kurier- oder Dialysefahrten sind bei ihm auch möglich, ab Sommer will er auch Rollstuhlfahrten anbieten. Bevorzugt fährt Özdemir nach Terminvereinbarung.

Audi-Treffen mitorganisiert

Autos sind für Özdemir eine Leidenschaft – jährlich organisiert er deutschlandweite Audi-Treffen mit. Im Winter 2017 hat er mit seinem Audi Quattro einen Lastwagen gezogen, der „am Schlossberg direkt nach der Polizei die Kurve nicht hochgekommen ist“, so Özdemir. Dieses Erlebnis genauso wie seine Erfahrungen mit der Taxi- und Mietwagenunternehmerprüfung hat er auf seinem eigenen Youtube-Kanal festgehalten, der nach dem Gründungsdatum seines Lieblingsvereins Besiktas Istanbul benannt ist: „x19o3“.