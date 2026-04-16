Dienstleistung gesichert: Neue Vöhrenbacher Postfiliale in der Schlosserei Kleiser eröffnet

Nach der Schließung des Schreibwarengeschäfts ist der Post-Service in Vöhrenbach wieder gesichert. Der Standort ist in der Schlosserei integriert.
Eine neue Postfiliale hat am 8. April in Vöhrenbach eröffnet. Bürgermeister Wehrle gratulierte Manuel Kleiser, Inhaber der Schlosserei Kleiser, zur Eröffnung und zeigte sich erfreut, dass nach der Schließung des Schreibwarengeschäfts Fürderer zum 31. Januar 2026 wieder eine Poststelle in Vöhrenbach zur Verfügung steht. Auch Ralf Nocke, Vertriebsmanager der Deutschen Post AG, war anwesend und freute sich mit.