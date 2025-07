1 Als Ausweichmöglichkeit für geschlossene Poststellen – betroffen ist Schramberg und ab kommendem Monat auch Sulgen – verweist die Deutsche Post auch auf ihre Packstationen – wie hier in Sulgen in der Heiligenbronner Straße. Foto: Wegner Einen jeweils unterschiedlichen Stand gibt es hinsichtlich der Nachfolge bei den Post-Agenturen in Schramberg und dem Stadtteil Sulgen.







Seit rund zwei Wochen ist die Schramberger Postfiliale geschlossen und auch in Sulgen geht es vorerst nur bis Monatsende weiter. Während die Deutsche Post DHL nach Worten eines Sprechers in Sulgen von einer „Nachfolgelösung an derselben Adresse in der Sulgauer Straße 31“ spricht, sei das Unternehmen in Schramberg weiterhin noch auf der Suche.