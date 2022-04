1 Brandstiftung, eine Diebstahlserie und eine sehr eigenartige Persönlichkeit des Angeklagten, die die Zeugenaussagen bislang ergeben, prägen aktuell einen Prozess vor dem Hechinger Landgericht. Foto: Stopper

Der Prozess um den Brandanschlag auf einen Hechinger Feuerwerks-Unternehmer nimmt vor dem Landgericht eine neue Dimension. In der Verhandlung an diesem Montag zeichneten Zeugen das Bild eines notorischen Diebs, der viele Menschen in seinem Umfeld manpuliert, bedrängt und am Ende auch bestohlen haben soll















Hechingen - Angedeutet wurde im Prozess zudem, dass noch ein umfangreiches Vorstrafenregister zu verlesen sein wird, möglicherweise auch eine Verurteilung wegen sexuellem Missbrauch. Diese Vorstrafen werden aber erst später im Prozess eine Rolle spielen.

Der Bericht des psychiatrischen Sachverständigen wird zudem erst in der Verhandlung am 9. Mai präsentiert. Hier wird die Frage spannend, ob die unglaublich zahlreichen Vorwürfe, die dem Angeklagten vor Gericht gemacht werden, vielleicht Ausfluss einer psychischen Erkrankung sind.

Vorwürfe gegen Pyrotechnik-Firma vor dem Landgericht

In Bezug auf die innerfamiliären Zwistigkeiten, die einen Pyrotechnik-Unternehmer dazu bringen, einen seiner Neffen für den Brandanschlag in seinem Schlafzimmer verantwortlich zu machen und eben nicht den Angeklagten, wurde am Montag jener Neffe als Zeuge gehört. Ein paar Dinge wurden dabei klar: Das Alibi des Neffen scheint stichfest, ein Motiv für einen Anschlag ist kaum zu erkennen, und das Verhältnis zum Onkel abgrundtief zerrüttet.

So deutete der Neffe in seiner Zeugenaussage ganz nebenbei an, dass seiner Ansicht nach die Hechinger Pyrotechnik-Firma keine Sicherheits- und Umweltstandards einhalte. Bislang nur eine Behauptung. Auf der Richterbank wurde aber aufmerksam mitgeschrieben, und so dürfte diese Aussage wohl an die zuständigen Aufsichtsstellen zur Überprüfung weitergeleitet werden. "Du bist der wahre Kriminelle", zischte der Neffe beim Verlassen des Gerichtssaals zu seinem Onkel zu.

Mehrjährige Diebstahlserie steht im Zentrum

Im Zentrum der Verhandlung am Montag standen aber eine über Jahre fortdauernde Diebstahlsserie, die dem Angeklagten zu Last gelegt wird. Fast zehn Zeugen aus dem ganzen Landkreis wurden angehört, alle haben den starken Verdacht, vom Angeklagten bestohlen und belogen worden zu sein. Zunächst der junge Mann, der mit ihm zwei Jahre eine Beziehung hatte, in deren Verlauf er aber feststellen musste, dass immer mehr seiner Freunde nach Treffen über Diebstähle klagten und dessen Mutter bei einem Umzug teurer Goldschmuck gestohlen wurde. Der Angeklagte übergab nach dem Umzug der Mutter die Tresorschlüssel, hätte also Zugang zum Gold gehabt.

Einem Student fehlte nach einem kleinen Fest eine teure Uhr, die in einer Schublade über dem Nachtlager des Angeklagten deponiert war, dem Vater einer Freundin von ihm wurde Geld aus einer Schublade gestohlen. Diesen Vorfall hat der Angeklagten mittlerweile gestanden. Einer anderen Freundin fehlte nach dem Besuch des Männerpaars 400 Euro Kleingeld, das sie in einer Vase angesammelt hatte, einer jungen Nachbarin kam ein Deko-Baseballschläger abhanden, der mittlerweile beim Angeklagten wieder aufgetaucht ist, bei einer anderen Nachbarin wurden die Eltern bestohlen. Im Haus, in dem er lebte, brach im Keller ein kleines Feuer aus, und in dem Durcheinander kam der Schlüssel einer Arztpraxis weg. Kurze Zeit später wurde der Angeklagte außerhalb der Öffnungszeit in der Praxis gesehen und die Kaffeekasse war weg. Nur wenig ließ sich völlig zweifelsfrei dem Angeklagten zurechnen, aber die Häufung wirkte erdrückend.

Mit Angeberei und Lügen den Freundeskreis hinters Licht geführt

Fast noch gespenstischer waren die Schilderungen, wie der Angeklagte sich verhielt, nachdem er durch seinen jungen Lebenspartner Zugang zu einem großen Freundeskreis gefunden hatte. Lügen oder zumindest heillose Übertreibungen prägten sein Bild nach außen. So prahlte er, er arbeite als eine Art Spion für den Zoll, schleiche sich heimlich in Firmen und fotografiere versteckt Geschäftsunterlagen. James-Bond beim Zoll. Kenner deutschen Rechts verdrehen da die Augen. Auch will er Bundeswehrsoldat in Afghanistan gewesen sein, und deutete an, im Einsatz ein Kind erschossen zu habe, was ihn belaste. Er fuhr dicke Autos, hatte eine Waffe im Kofferraum und ein aufsteckbares Blaulicht im Handschuhfach.

Für zwei junge Nachbarinnen, die als Zeuginnen aussagten, wurde er zudem so zum Horror, dass beide wegen ihm aus ihren Wohnungen auszogen. Zunächst sei er unglaublich nett gewesen, erzählten sie, man sei auch mal beim Wein zusammen gesessen ober habe gemeinsam gefrühstückt. Dann aber wurde er aufdringlicher, klingelte täglich mit Frühstückswunsch, stellte sich mittags nach der Nachtschicht den Wecker auf die Zeit, zu der die Nachbarin Mittagspause hat, um ihr einen Besuch zu machen. Und abends klopfte er wieder. Beide Frauen wirkten vor Gericht sehr verängstigt.

Psychiatrisches Gutachten soll Fragen beantworten

Interessant dürfte also werden, wie der psychiatrische Sachverständige den Angeklagten einschätzt. Interessant auch, was sein Vorstrafenregister über ihn aussagen wird und was die Offenlegung seiner persönlichen Verhältnisse, die ein objektiveres Bild seines Werdegangs zeichnen wird.

Bislang glaubt zumindest noch einer an die Unschuld des Angeklagten: Der Pyrotechnik-Unternehmer, der jeden Prozesstag im Zuschauerraum sitzt, und der im Angeklagten immer noch seinen Freund sieht, gegen den sich alle verschworen haben.

Die nächsten Prozesstage

Am Donnerstag, 7. April, von 8.30 Uhr an werden Polizeiexperten für Brand- und DNA-Analyse gehört. Der 28. April ist dann ein eher technisch bedingter Verhandlungstermin. Am Montag, 9. Mai, wird unter anderem das psychiatrische Gutachten vorgestellt, und am Montag, 16. Mai, könnten bereits Plädoyers und Urteil folgen, falls das Verhandlungsprogramm planmäßig ablaufen kann.