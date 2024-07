1 Ein Mann wurde in Freiburg festgenommen, nachdem er eine Tankstelle ausgeraubt und Autos beschädigt haben soll. (Symbolfoto) Foto: Peter Kneffel/dpa

Ein Mann hat in Freiburg zunächst eine Tankstelle ausgeraubt und anschließend Autos beschädigt.









Eine Angestellte einer Tankstelle in der Merzhauser Straße in Freiburg meldete am Donnerstag, 27. Juni, gegen 5.40 Uhr, dass soeben ein bis dahin unbekannter Mann mehrere Packungen Zigaretten aus der Auslage entnommen und sie im Anschluss bedroht und zur Seite geschubst habe.