Diebstahl-Prozess in Freiburg: So kamen die Ermittler der Ikea-Bande auf die Schliche

Der Prozess gegen die mutmaßlichen Ikea-Diebe vor dem Freiburger Amtsgericht ging am Montag weiter. Allerdings nicht ganz wie geplant.

Denn die Hauptangeklagte und mutmaßlicher Kopf der Bande, eine Ikea-Kassiererin, fehlte zum Verhandlungsstart am Montagmorgen. Wie ihr Verteidiger mitteilte, war sie zu diesem Zeitpunkt gerade bei ihrem Hausarzt. Seine Mandantin befinde sich in einem „psychischen Ausnahmezustand“ – wohl bedingt durch den Prozess, der in der vergangenen Woche startete. Dazu komme eine seit Langem bekannte „Grunderkrankung“, so ihr Anwalt.

Nach kurzer Unterbrechung, in der er mit seiner Mandantin Kontakt aufnahm, war dann klar: Die 50-Jährige, der vorgeworfen wird, als Kassiererin bei Ikea Familienmitglieder und Bekannte ohne zu bezahlen an der Kasse vorbeigelassen zu haben, ist nicht vernehmungsfähig.

Verfahren wird abgetrennt

Das Verfahren gegen sie wurde deshalb abgetrennt und soll gesondert verhandelt werden, wenn es der Gesundheitszustand der Frau zulässt. Wann genau das sein wird, ist offen.

Ermittlerin sagt aus

Der Prozess gegen fünf mutmaßliche Komplizen, die zwischen 2019 und 2023 unter anderem Ware mit Hilfe der Kassiererin an der Kasse vorbeigeschleust haben sollen, ging derweil mit der Aussage einer Ermittlerin der Kriminalpolizei weiter. Sie gab einen Einblick, wie Ikea und die Polizei der mutmaßlichen Diebesbande auf die Schliche kamen.

„Erhöhte Inventurdifferenzen“

Demnach habe das Möbelhaus im Freiburger Norden bereits seit 2018 „erhöhte Inventurdifferenzen“ festgestellt. 2022 sei dieser Wert laut der Ermittlerin der höchste Wert aller Ikea-Möbelhäuser in Deutschland gewesen.

Privatdetektei eingeschaltet

Bereits bevor Ikea Anzeige erstattete, beauftragte das Möbelhaus laut der Polizistin eine Privatdetektei, die der Kassiererin im Laufe der Ermittlungen auf die Schliche gekommen sei. Unter anderem sollen die Privatdetektive zwei neue Teppiche bei der Angeklagten gekauft haben, die die Kassiererin über eBay-Kleinanzeigen verkauft habe.

Einblick in Whatsapp-Chats

Ausführlich stellte die Kripo-Beamtin das Vorgehen der Ermittlungen vor: Vor allem wurden dabei Whatsapp-Chats der Angeklagten, unter anderem mit ihrem Ehemann und ihrer Tochter, gesichtet. Darüber sollen die Diebstähle organisiert und koordiniert worden sein – oft nur mit einem Foto von Ikea-Möbeln und wenigen Worten.

151 einzelne Diebstahlsdelikte

Insgesamt konnten damit laut der Ermittlerin 151 einzelne Diebstahlsdelikte herausgearbeitet werden, den ermittelten Schaden bezifferte die Polizistin auf rund 81.000 Euro. Man gehe zudem von einer Dunkelziffer aus, so die Beamtin.

Weitere Fälle rekonstruiert

In der Anklage wird ein Wert im niedrigen sechsstelligen Bereich genannt, da die Anklage weitere Fälle rekonstruiert habe, erklärte der Staatsanwalt am Montag.

Kassenbons von Kunden einbehalten

Die gestohlene Ware soll anschließend entweder selbst genutzt, über eBay an unwissende Dritte verkauft oder – unter dem regulären Verkaufspreis – an „Auftraggeber“ abgegeben worden sein. Außerdem soll die Kassiererin Kassenbons von zahlenden Kunden einbehalten haben, um genau diese Ware zu stehlen. Mit Hilfe der Quittung sollen die Waren dann zurückgegeben worden sein, um den Kaufpreis zurückzuerhalten.

Polizei durchsuchte mehrere Wohnungen

Bei Durchsuchungen von mehreren Wohnungen seien zudem originalverpackte Ikea-Waren im Wert von insgesamt rund 10.000 Euro gefunden worden, berichtete die Ermittlerin.

Angeklagte legen Geständnisse ab

Der Großteil der Angeklagten hat im Rahmen einer sogenannten Verständigung bereits Geständnisse abgelegt. Eine Verständigung ist ein Verfahren, bei dem sich Gericht, Staatsanwaltschaft und Verteidigung auf einen Strafrahmen einigen, wenn die Angeklagten die Taten zugeben. Der zweite Fortsetzungstermin vor Gericht in der vergangenen war infolgedessen aufgehoben worden.

Hauptangeklagter droht Gefängnis

Während für die fünf Angeklagten, gegen die die Verhandlung am Montag weiterging, Bewährungsstrafen vorgesehen sind, soll die Strafe für die Kassiererin als Drahtzieherin der Diebstähle nicht mehr bewährungsfähig sein.

Das Verfahren gegen eine siebte, heute 23-jährige Angeklagte wurde ebenfalls abgetrennt, da sie zum Zeitpunkt der mutmaßlichen Taten noch unter 21 war.

Urteil noch am Montag?

Die Plädoyers sollen am Montagnachmittag folgen. Ein Urteil könnte direkt im Anschluss fallen.