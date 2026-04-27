Diebstahl-Prozess in Freiburg: So kamen die Ermittler der Ikea-Bande auf die Schliche

Der Prozess gegen die mutmaßlichen Ikea-Diebe vor dem Freiburger Amtsgericht ging am Montag weiter. Allerdings nicht ganz wie geplant.
Denn die Hauptangeklagte und mutmaßlicher Kopf der Bande, eine Ikea-Kassiererin, fehlte zum Verhandlungsstart am Montagmorgen. Wie ihr Verteidiger mitteilte, war sie zu diesem Zeitpunkt gerade bei ihrem Hausarzt. Seine Mandantin befinde sich in einem „psychischen Ausnahmezustand“ – wohl bedingt durch den Prozess, der in der vergangenen Woche startete. Dazu komme eine seit Langem bekannte „Grunderkrankung“, so ihr Anwalt.