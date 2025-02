Diebstahl in Zavelstein: Unbekannte brechen in Schule und Kindergarten ein

1 Unbekannte brechen in Zavelstein in zwei Bildungseinrichtungen ein. (Symbolfoto) Foto: picture alliance/dpa/Silas Stein

Unbekannte brechen in der Nacht in eine Schule und einen Kindergarten in Zavelstein ein. Die Täter entwendeten einen geringen Bargeldbetrag, hinterließen jedoch einen deutlich höheren Sachschaden.









Von Dienstag auf Mittwoch sind Einbrecher in Zavelstein in eine Schule und den angegliederten Kindergarten gewaltsam eingedrungen. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei zufolge, hebelten die Täter im Zeitraum zwischen 21.30 Uhr und 5.30 Uhr an der Gebäuderückseite der in der Schulstraße befindlichen Schule eine Türe auf, um so ins Innere zu gelangen.