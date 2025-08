Diebstahl in Wittlingen: Wohnwagen geklaut

Diebstahl in Wittlingen

Die Polizei bittet um Hinweise.







Unbekannte Täter haben zwischen Mittwoch, 23. Juli, und Mittwoch, 6. August, 11.30 Uhr, in Wittlingen einen neuwertigen Wohnwagen der Marke Fendt gestohlen. Der Diebstahlschaden wird auf mehr als 35 000 Euro geschätzt, teilt die Polizei mit. Der Wohnwagen stand auf einem angemieteten Abstellplatz auf einem Gelände in der Straße „Speichermatt“ und war mit einem Deichselschloss gesichert. Zum Abtransport des Wohnwagens dürfte ein Fahrzeug benutzt worden sein, heißt es in der Mitteilung.