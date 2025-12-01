Diebstahl in Wieden: Autoscheibe eingeschlagen

1 Die Polizei ermittelt wegen eines Diebstahls aus einem aufgebrochenen Auto und sucht Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen in Oberwieden gemacht haben. (Symbolbild) Foto: Patrick Thomas/Shutterstock Der Polizeiposten Oberes Wiesental sucht Zeugen.







Link kopiert



An einem Auto ist das Fenster der Fahrertüre von Unbekannten eingeschlagen worden, heißt es in einer Mitteilung der Polizei. Der Vorfall hat sich zwischen 22.30 und 23.15 Uhr auf dem Parkplatz eines Hotels in Oberwieden ereignet. Der oder die Täter entwendeten einen Geldbeutel, in welchen sich verschiedene Karten und Bargeld befunden haben. Der Sach- und Diebstahlschaden kann noch nicht abschließend beziffert werden. Der Polizeiposten Oberes Wiesental, Tel. 07673/889 00, sucht Zeugen die im oben genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen in Oberwieden gemacht haben. Außerhalb der Bürozeiten nimmt das Polizeirevier Schopfheim Hinweise unter der Tel. 07622/66 69 80 entgegen.