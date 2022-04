2 Dieses Bild zeigt die Stelle an der die Kupferverkleidung auf dem Dach abmontiert wurde. Foto: Schwabenthan

Langfinger haben in Wessingen erneut zugeschlagen: An der Turn- und Festhalle sind Kupferverkleidungen vom Dach abmontiert worden. Die Gemeinde lobt eine Belohnung aus, denn von den Tätern fehlt jede Spur.















Bisingen-Wessingen - Aufs Dach gestiegen, Kupferplatten abmontiert und abtransportiert: Es ist nach Angaben der Gemeinde ein Schaden von 3000 Euro, der an der Turn- und Festhalle angerichtet worden war. Die Kupferdiebe müssen mit einer Leiter aufs Dach geklettert sein, anders kommen sie dort gar nicht hoch. Was nun fehlt? Verkleidungen aus Kupfer an Kamin und Dach an der Seite, die von der Wohnbebauung abgewandt ist.

Täter schlugen am Wochenende zu

Die Tat ereignete sich offenbar über das vergangene Wochenende, vom 8. bis 10. April. Wie Ortsvorsteher Joachim Breimesser auf Nachfrage berichtet, sei der Parkplatz bei der Halle Tag und Nacht beleuchtet. Schade: Geholfen hat es nicht.

Besonders dreist ist: Kupfer-Langfinger schlagen in Wessingen nicht zum ersten Mal zu. Bereits vor einigen Wochen haben entweder die gleichen oder andere Täter die Ablaufrohre abmontiert, die normalerweise Regenwasser ableiten.

Täter sind kaum zu ermitteln

Bürgermeister Roman Waizenegger teilt weiter mit: "Leider sind in solchen Fällen die Täter oftmals nicht zu ermitteln, sodass die durch die Instandsetzung notwendigen Kosten von der Allgemeinheit getragen werden müssen."

Tatsächlich bestätigt die Polizei auf Nachfrage unserer Redaktion, dass es überaus schwierig ist, die Kupferdiebe zu ermitteln, wenn es keine konkreten Beobachtungen gibt. Wie ein Pressesprecher sagt, habe der Diebstahl von Metallen und Kupfer in den vergangenen Monaten zugenommen.

Grund dafür sei, dass die Kosten für dieses Material gestiegen sind, sodass Diebstähle für Langfinger umso lukrativer werden. Die Kupferverkleidungen seien einfach wegzumontieren und man habe nach kurzer Zeit schon einige Kilo beisammen. Besonders häufig würde die Polizei solche Vorkommnisse bei Immobilien dokumentieren, die abgelegen sind.

Polizei appelliert an Schrotthändler

Was hilft? Leider nicht viel. Allerdings könnten die Schrotthändler helfen. Man sehe es dem Material oft ja an, ob es vormals an einem Haus montiert war; ob es wirklich Schrott oder neuwertiges Material ist. Schrotthändler sind aufgerufen, sich in Verdachtsfällen bei der Polizei zu melden, Ansprechpartner wäre das Polizeirevier Hechingen, das unter Telefon 07471/98800 zu erreichen ist.

Gemeinde lobt Belohnung aus

Melden können sich Hinweisgeber im Übrigen auch bei der Gemeinde: Diese lobt eine Belohnung von 500 Euro für Hinweise aus, die zur Ergreifung der Täter führen. Wer den Täter kennt, kann sich umgehend mit dem Bauamt unter Telefon 07471/896321 in Verbindung setzen.

Kupferdiebstähle in der Region

Die Halle in Wessingen reiht sich ein in eine Serie von Kupferdiebstählen in der Region. So kam es am Wochenende 2. und 3. April zu einem Diebstahl in großem Stil in Rosenfeld: Von einer Baustelle haben die Täter dort 720 Meter ummantelte Kupferkabel, das auf Rollen aufgewickelt war, mitgenommen Wert: 12 000 Euro. Noch ein Diebstahl ereignete sich in der Nacht vom 29. auf den 30. März ebenfalls in Rosenfeld: Dort wurden von einem Vereinsheim mehrere Hundert Meter Dachrinnen im Wert von einigen Hundert abmontiert. Im Rottenburger Ortsteil Ergenzingen hatte es einer oder mehrere Täter sogar auf ein Privathaus abgesehen: Dort haben sie ein Fallrohr abmontiert und einen kupfernen Kessel mitgehen lassen. Die Bepflanzung des Kessels wurde einfach ausgeschüttet.