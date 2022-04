Kurioser Vorfall bei Kontrolle Autofahrer flüchtet in Villingen-Schwenningen zu Fuß vor der Polizei

Ein Autofahrer ist am Sonntagmittag in der Neuffenstraße in Villingen-Schwenningen zu Fuß vor einer Polizeikontrolle geflüchtet. Das half ihm jedoch nichts, weil er seinen Geldbeutel mit dem Ausweis im Auto zurückgelassen hat.