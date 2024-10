Diebstahl in Sulz

1 Dank einem Hinweis konnte die Polizei den Wagen mit den gestohlenen Lebensmitteln schnell ausfindig machen und stoppen. Foto: Heiko Küverling - stock.adobe.com/AdobeStock_Heiko Küverling

Vier Personen haben Lebensmittel im Wert von über 400 Euro mitgehen lassen. Doch ein Tipp führte die Beamten auf die richtige Spur.









Zu einem Ladendiebstahl von vier Personen ist es am Dienstagabend in einem Lebensmitteldiscounter in der Stuttgarter Straße gekommen.