Diebstahl in Steinen: Unachtsamkeit ausgenutzt

Ein 85-Jähriger stellte am Donnerstag gegen 11 Uhr sein Auto in einer Garage in Steinen ab. Um die Einkäufe auszuladen, war das Auto mit offenem Kofferraum für einen kurzen Zeitraum unbeaufsichtigt. Währenddessen soll bislang unbekannte Täterschaft eine schwarze Umhängetasche aus dem Kofferraum entwendet haben. Im Lauf des Nachmittags wurde die Umhängetasche mit sämtlichem Inhalt, allerdings ohne Bargeld, wieder vor dem Haus abgelegt. Der Polizeiposten Steinen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die ab 11 Uhr in der Straße „Im Steinbrunnen“ verdächtige Personen mit einer schwarzen Umhängetasche bemerkt haben. Der Polizeiposten Steinen ist zu den üblichen Bürozeiten unter Tel. 07627 / 97 00 erreichbar. Das Polizeirevier Lörrach nimmt Hinweise rund um die Uhr unter Tel. 07621 / 1760 entgegen.