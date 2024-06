Diebstahl in Schwenningen

1 Die Polizei sucht nach den Dieben eines Gerüsts in Schwenningen. (Symbolbild) Foto: Hildenbrand

Unbekannte haben im Zeitraum zwischen Donnerstag, dem 23. Mai, und Freitag, dem 21. Juni, ein Gerüst aus einem Hinterhof in Schwenningen gestohlen.









Das Gerüst stand, so die Polizei, bereits mehrere Monate in dem Hinterhof in der Schwenninger Straße „In der Muslen“ und war ungefähr 10.000 Euro wert.