Die Szene war – zumindest für Beobachter in einer Kleinstadt – durchaus film- oder sogar reif für Hollywood. Ein Polizeiauto fährt mit Blaulicht entgegen der Einbahnrichtung auf der Oberndorfer Straße in Richtung Rathausplatz. Zwei Beamte springen aus dem Fahrzeug und sprinten über den Platz und weiter bis an den Brestenberg.

Nach Meldungen eines Überfalls eines Lebensmittelgeschäfts und dem Diebstahl eines Familieneinkaufs Ende vergangener Woche in der Schramberger Innenstadt war dies durchaus ein Thema für die umstehenden Passanten. Gab es jetzt sogar am helllichten Tag eine solche Tat?, fragen sich die vor allem älteren Bürger in der Innenstadt.

Lesen Sie auch

Ganz so ist es nicht, aber immerhin. Durch den schnellen Einsatz der Polizei konnte ein mutmaßlicher Ladendieb dingfest gemacht werden.

Vor wenigen Tagen hatte der Mann in einem Schramberger Geschäft eine Sportjacke entwendet. Dabei war er von den Mitarbeitern beobachtet worden, konnte aber nicht ermittelt werden.

Wieder aufgetaucht

Am Donnerstag gegen 16 Uhr war, wie der Ladeninhaber gegenüber unserer Redaktion berichtet, der mutmaßliche Dieb wieder aufgetaucht. Da er als dieser erkannt worden war, wurde sofort die Polizei informiert. „Die waren dann auch superschnell da,“ lobt der Geschäftsinhaber den Einsatz der Streife des Schramberger Reviers. Gemeinsam mit einem Mitarbeiter ging es dann in die Innenstadt – und als dann der Betreffende am Brestenberg gesehen wurde, konnten die Beamten ihn dann auch durch einen schnellen Sprint an einer Flucht hindern, Personalien und Wohnung feststellen. Vielleicht findet sich ja dort die gestohlene Jacke.