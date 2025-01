Rottweiler Bürgermedaille „Diese Auszeichnung freut mich riesig“

Aus stürmischen Fahrwassern in die ruhige See manövriert hat Ralf Stölzl in seiner Zeit als Vorsitzender die Rottweiler Stadtkapelle. Nun wurde der 61-Jährige für sein Engagement mit der Bürgermedaille der Stadt Rottweil ausgezeichnet.