Diebstahl in Rottweil

1 In Neufra hat ein Dieb an Baggern in der Weiherbachstraße zugeschlagen. Foto: © Lukas Sembera – stock.adobe.com

Rottweil-Neufra. In der Nacht zum Dienstag hat in Neufra ein Unbekannter aus dem Tank eines Radbaggers mehrere Liter Dieselkraftstoff abgeschlaucht. Aus einem anderem Bagger daneben baute er die Batterie aus und nahm sie mit. Beide Baustellenfahrzeuge standen in der Weiherbachstraße und waren abgeschlossen. Vom Täter fehlt bislang jede Spur.















Link kopiert

Rottweil-Neufra - In der Nacht zum Dienstag hat in Neufra ein Unbekannter aus dem Tank eines Radbaggers mehrere Liter Dieselkraftstoff abgeschlaucht. Aus einem anderem Bagger daneben baute er die Batterie aus und nahm sie mit. Beide Baustellenfahrzeuge standen in der Weiherbachstraße und waren abgeschlossen. Vom Täter fehlt bislang jede Spur.