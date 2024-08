Diebstahl in Rottweil: Diebe werden immer dreister – jetzt klauen sie schon Abschleppwagen

Diebstahl in Rottweil

1 Einen Opel-Abschleppwagen haben Unbekannte in Rottweil gestohlen. (Symbolbild) Foto: Rothlehner Florian - stock.adobe.com

Einen Abschleppwagen, einen gelben Opel Movano, haben Unbekannte in der Nacht zum Dienstag in Rottweil geknackt und geklaut.









Link kopiert



Gegen 2.15 Uhr haben am Dienstagmorgen Unbekannte einen Abschleppwagen gestohlen, der verschlossen auf dem Ausstellungsgelände eines Autohauses an der Balinger Straße abgestellt war. Bei dem geklauten Wagen handelt es sich um einen gelben Opel Movano Doppelkabiner im Wert von einem mittleren fünfstelligen Betrag. Wie die Täter den verschlossen abgestellten Wagen öffnen und starten konnten, ist bislang nicht bekannt. Hinweise zu dem Diebstahl oder dem Verbleib des Autos, an dem die Kennzeichenschilder RW-N 234 angebracht waren, nimmt die Polizei Rottweil, Telefon 0741/ 47 70, entgegen.