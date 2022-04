1 In der Postfiliale in Rangendingen war im vergangenen Herbst eingebrochen worden. Die beiden Angeklagten wurden freigesprochen. Foto: Beiter

"Mangels Beweisen" blieb Richterin Irene Schilling nichts übrig, als die beiden Angeklagten in der Verhandlung um den Einbruch in die Rangendinger Poststellefreizusprechen. Doch nicht nur sie hatte Zweifel. Ob sie Revision einlege, ließ auch die Staatsanwältin noch offen.















Link kopiert

Rangendingen - Können so viele "Zufälle", wie sie in diesem Fall zusammentrafen, nicht auch etwas über die Wahrheit sagen? Nicht vor Gericht, denn dort ist jeder Angeklagte immer erst mal unschuldig – bis ihm die Schuld eindeutig bewiesen werden kann.

Richterin ist bei der Urteilsfindung hin- und hergerissen

Zwar könnten auch Indizien manchmal ausreichen, um eine Verurteilung zu rechtfertigen, beleuchtete die vorsitzende Richterin am Hechinger Amtsgericht, Irene Schilling, ihre eigene Ambivalenz und das "hin und her" in ihren Gedanken zu dem von ihr gefällten Urteil. Letztlich habe aber eine "einzige realistische Überlegung" ausgereicht, zu zweifeln, "ob Sie tatsächlich die Täter sind", so Schilling zu den Angeklagten. Sie folgte dem Plädoyer der Verteidiger Stefanie Jetter-Strecker und Carsten Kühn und sprach die 18- und 20-jährigen frei.

Ihre Begründung dafür: "Sie beide sind tatsächlich nicht die Täter, doch sie kennen diese und decken sie." Und weil diese eventuellen Unbekannten beim Eintreffen der Polizei nicht mehr da waren, sei eine klare Schuld nicht nachzuweisen.

Einige Punkte sprechen für die Täterschaft der beiden jungen Männer

Dabei, so Schilling weiter, würden viele Punkte für eine Täterschaft der beiden jungen Männer sprechen. Was die Verteidigung anders sah: Die erdrückend scheinende Beweislast war nach deren Einschätzung alles reiner Zufall.

So trugen die beiden jungen Männer ihrer Meinung nach halt eben nur "beinahe" die identische Kleidung wie die vier davonrennenden Einbrecher, die auf einem Handy-Video eines Zeugen zu sehen sind. Letztlich ging es dabei um einen Reflektor-Streifen mehr oder weniger an einem Schuh und an einer Hose, die bei den nächtlichen Aufnahmen nicht eindeutig zu erkennen waren.

Verdächtige werden beim Fundort des Diebesguts gestellt

Auch, die Angeklagten nur wenige Minuten nach der vermeintlichen Tatzeit von der Polizei gestellt wurden – und das nur wenige Meter vom Fundort der aus dem Tabakgeschäft entwendeten acht Schachteln Zigaretten entfernt – Zufall? Dass unmittelbar in der Nähe der mit Steinen bepackten Paletten am Rande des Kunstrasenplatzes, wo sich sowohl Diebesgut wie auch die Angeklagten befanden, ein paar Tütchen Marihuana gefunden wurden.

Staatsanwältin: "Ist das wirklich alles nur Zufall?"

"Ist das wirklich alles nur Zufall", fragte die Staatsanwältin. Besonders auch, weil diese Päckchen sogar dem 18-jährigen Angeklagten Lukas B. aus Horb gehörten, wie dieser zugegeben hatte. Und auch ein weiteres Indiz sollte nur Zufall sein: Der junge Mann trug Mitte Oktober schwarze Handschuhe bei sich – wie sie auch die Täter beim Überfall getragen hatten.

"Das sind mir zu viele Zufälle, sodass alles nicht mehr nur zufällig sein kann", urteilte die Staatsanwältin. Weswegen sie wegen gemeinschaftlichem Diebstahl und Sachbeschädigung – die Tür der Poststation war mit mehreren schweren Steinen eingeschmissen worden – auf 80 Stunden gemeinnützige Arbeit für den jüngeren und 800 Euro Strafe und 20 Arbeitsstunden für den älteren Angeklagten, Marc W. aus Rangendingen, plädiert hatte.

18-Jähriger hat die Jugendhilfe "weichgeklopft"

Den Beteuerungen, dass B. eigentlich keinerlei soziale Auffälligkeiten zeige, schenkte die Vertreterin der Anzeige dabei keinen Glauben. "Er hat die Jugendhilfe weichgeklopft", was zu einer verklärten Ansicht über den Jungen geführt habe, urteilte sie knallhart. Außerdem sei dieser wegen Betäubungsmitteln bereits mehrfach auffällig gewesen.

Dass ausschließlich diese "Zufälle bemüht" werden konnten, war für die Verteidigung dagegen eine zu "unscharfe" Beweisführung. Beim Video und den Polizeifotos sah sie eindeutig zu wenig Übereinstimmung. Auch wie die Zigaretten an den Fundort kamen, sei nicht klar.

Zigarettenstangen per Rückverfolgungs-Code bis in den Laden nachvollziehbar

Anhand eines Rückverfolgungscodes sei zwar nachvollziehbar, dass die Schachteln an den Shop von Herbert Schuhmacher geliefert worden waren, erklärte der Prokurist einer Tabak-Großhandelsfirma aus Nufringen. Von dort aus könnten sie aber auch irgendwann verkauft anstatt an dem Abend geklaut worden sein, schlussfolgerte daraus die Verteidigung. "Es ist unklar, wie die Zigaretten wann dort hinkamen", gaben sie ihrer Verteidigung Nachdruck.

Von Anfang an aus dem Schneider waren dagegen die vier Zeugen, die von der Polizei ebenfalls am Fundort angetroffen wurden. Einer von ihnen war sogar ebenfalls verhaftet worden, wurde dann aber noch in der Nacht wieder auf freien Fuß gesetzt. Sie waren zur Tatzeit um halb Zwei Uhr eindeutig noch in Mössingen, wie sie "zufällig" anhand eines Kassenbelegs und der Handy-Bewegungen auf Google-Maps beweisen konnten.

Zeugin belastet Einsatzkräfte

Eine dieser Zeuginnen sorgte dann allerdings zumindest bei Verteidiger Carsten Kühn für Aufregung: Einer der Polizisten habe zu ihnen gesagt, wenn sie abhauen würden, müsste er sie erschießen, blieb deren Aussage im Zeugenstand ansonsten unkommentiert. Rechtsanwalt Kühn hatte für dieses Verhalten kein Verständnis.

Sieben Streifenwagen waren im Einsatz

Der Polizei-Hundeführer, der die Gruppe in der Nacht gestellt hatte, hätte wohl auch in dieser Sache etwas Licht ins Dunkel bringen können. Doch wegen einer an diesem Tag bei ihm festgestellten Corona-Erkrankung konnte er nicht an der Verhandlung teilnehmen - ebenso wenig wie seine sich im Urlaub befindliche Kollegin, wie die Richterin erklärte. Insgesamt war die Polizei in der Nacht vom 22. auf den 23. Oktober 2021 mit sieben Streifenwagen in Rangendingen im Einsatz.