Diebstahl in Offenburg: Diebstahl in einem Fernzug bei Offenburg

Nachdem er bei einem Diebstahl in einem Fernzug beobachtet wurde, wie er Fahrgäste beklaute, wurde ein 58-jähriger Mann von der Polizei gestellt.







Nachdem ein Fahrgast bemerkte, dass ihm etwas aus seinem Rucksack entwendet worden war, wurde ein 58-jähriger deutscher Staatsangehöriger am Donnerstag, 12. März, bei einem Diebstahl in einem Fernzug beobachtet. Daraufhin wurde die Bundespolizei verständigt. Laut einer Mitteilung der Polizei Offenburg konnte diese den Dieb beim Halt im Bahnhof Offenburg stellen.