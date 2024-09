1 Diebe waren in der Umkleidekabine der Oberndorfer Neckarhalle am Werk. (Symbolfoto) Foto: Funny Solution Studio/ Shutterstock

In der Oberndorfer Neckarhalle waren am Samstagabend ein oder mehrere Diebe am Werk. Nachdem in der Umkleidekabine ein Geldbeutel gestohlen worden war, hoben die Diebe mit der geklauten Bankkarte auch Geld ab.









Unbekannte Diebe sind am Samstagabend in der Oberndorfer Austraße in den Umkleideräumen der Neckarhalle aktiv gewesen. Dies meldet die Polizei.