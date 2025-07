Diebstahl in Lörrach: Pedelec gestohlen

Diebstahl in Lörrach

Ein 29-jähriger Mann wird verdächtigt, am Mittwoch zwischen 13 und 14.30 Uhr ein Pedelec der Marke Cube im Wert von etwa 4000 Euro gestohlen zu haben. Das Pedelec stand in der Turmstraße vor einem Optikergeschäft in der Fußgängerzone. Im Rahmen der Fahndung konnte der 29-Jährige mit dem Gefährt im Ortsteil Brombach gestellt und vorläufig festgenommen werden. Nach Beendigung der strafprozessualen Maßnahmen wurde der Tatverdächtige wieder auf freien Fuß entlassen. Das Pedelec wurde sichergestellt.