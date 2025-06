Ein Unbekannter hat im Zeitraum zwischen Freitag, 7 Uhr, und Samstag, 17 Uhr, einer Spendenkasse gestohlen.

Wie die Polizei berichtet, war die Kasse an einer Wand am Eingang des Gebäudes der evangelischen Kirchengemeinde am Zinzendorfplatz in Königsfeld befestigt.

Der Dieb brach mit Gewalt die Kasse ab und nahm sie mit. Der entstandene Schaden ist noch nicht bekannt.

Das Polizeirevier St. Georgen sucht Zeugen zum Diebstahl und nimmt unter der Nummer 07724 / 949500 Hinweise entgegen.