Vertrauen missbraucht: Betroffene von Hofladen-Diebstahl aus Beffendorf erzählen

1 Bei den Konzepten Hofladen und Hofautomat wird oftmals auf die Ehrlichkeit der Kunden gesetzt. (Symbolfoto) Foto: Freepik

Diese Diebstahlserie sorgt vor allem für enttäuschtes Kopfschütteln: In Beffendorf, Fürnsal und Niedereschach wurden in mehreren Hofläden Bargeld und andere Gegenstände gestohlen. Wir haben mit einer Betroffenen gesprochen.









Wurst, Eier oder Kartoffeln – kriegt man am schnellsten im örtlichen Hofladen. Produkt ausgewählt, Geld in die Kasse geworfen und fertig. Traurig ist es, wenn das Vertrauen der Erzeuger dieser Lebensmittel missbraucht wird, wie es am Montag an drei verschiedenen Orten geschehen ist.