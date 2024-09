Diebstahl in Furtwangen

1 Die polizei sucht in Furtwangen nach einem dreisten Dieb. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa/Marijan Murat

Ein unbekannter Täter hat zwischen Freitagabend und Samstagmorgen aus einem Auto in Furtwangen das Radio gestohlen.









In der Baumannstraße Straße in Furtwangen im Zeitraum zwischen Freitagabend, 19 Uhr, und Samstagmorgen, 8 Uhr, verschaffte sich der Unbekannte laut Angaben der Polizei unbefugt Zugriff in das Auto indem er das Cabrioverdeck aufschnitt.