1 In Freiburg wurden mehrere Autos aufgebrochen. (Symbolfoto) Foto: Robert Michael/dpa

Zu Diebstählen und versuchtem Diebstähle aus geparkten Autos ist es in Freiburg gekommen. Die Polizei warnt davor, Wertsachen im Auto liegen zu lassen und sucht weitere Geschädigte.









Link kopiert



Eine Anwohnerin teilte am Morgen des vergangenen Mittwochs, 3. Juli, der Polizei gegen 7.20 Uhr mit, dass eine männliche Person in der Fichtestraße in Freiburg-Haslach versucht habe, die Türen der geparkten Autos zu öffnen.