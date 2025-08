Diebstahl in Eimeldingen

1 Die Polizei ermittelt wegen des Diebstahls eine E-Fahrrads aus einem verschlossenen Schuppen. Foto: Maximilian Müller Unbekannte holten das Rad aus einem verschlossenen Schuppen in Eimeldingen.







Link kopiert



Ein E-Trekking-Fahrrad ist im Zeitraum zwischen Mittwoch, 17.30 Uhr, bis Donnerstag, 15.30 Uhr, gestohlen worden. Untergebracht war es in einem Schuppen, heißt es im Polizeibericht. Unbekannte entwendeten das Fahrrad der Marke Specialized, welches verschlossen in einem Schuppen eines Wohnhauses in der Dorfstraße stand. Der Diebstahlschaden wird auf etwa 3750 Euro geschätzt.