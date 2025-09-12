Diebstahl in Efringen-Kirchen: Flüchtling wegen schwerer Körperverletzung vor Gericht

Unstrittig ist, dass der 25-jährige Tunesier am 28. Dezember 2024 zuerst im Müller-Markt in Weil, dann im Müller-Markt in Efringen-Kirchen hochpreisige Parfüms im Wert von rund 1500 Euro gestohlen hat. Über seinen Verteidiger gab der Mann, der kein deutsch spricht und bis zur Tat in der Flüchtlingsunterkunft in Efringen-Kirchen wohnte, eine Erklärung ab: Er habe das Diebesgut verkaufen wollen, um seine Sucht zu finanzieren. Seinem Dealer habe er 1000 Euro geschuldet.

Es war gegen 13 Uhr an besagtem Tag, als ein Kunde des Müller-Markts in Efringen-Kirchen eine Mitarbeiterin auf den Dieb aufmerksam machte. Diese fing den Verdächtigten am Ausgang ab und bat ihn, seinen Rucksack zu öffnen. Sofort setzte dieser zum Sprint an. Zwei Passanten, die das Geschehen teilweise verfolgt hatten , nahmen die Verfolgung auf, gaben unterwegs aber auf.

Zwei Männer nahmen Verfolgung auf

Zwei weitere Männer, ein Vater-Sohn-Gespann, waren zur gleichen Zeit mit dem Auto unterwegs, als sie am Müller-Parkplatz vorbei fuhren, den Fliehenden und seine Verfolger bemerkten und – fahrend – die Verfolgung aufnahmen. Kurz, so sagten beide am Donnerstag vor dem Freiburger Landgericht aus, verloren sie den Mann aus den Augen, entdeckten ihn nach kurzer Zeit aber wieder. Der Mann sei in Richtung des Entsorgungsunternehmens Kühl gerannt. Dort angekommen, habe er versucht, über einen hohen Zaun auf das Firmengelände zu klettern. Der Sohn, ein 21-jähriger Student, sei ausgestiegen und sei dem Flüchtenden hinterhergerannt. Am Zaun habe er den Mann am Rucksack gepackt und heruntergezogen.

Student ringt Fliehenden nieder und fixiert ihn

Was dann folgte, bezeichneten Zeugen als „Handgemenge“, „Prügelei“, „lautstarke Auseinandersetzung“ und „Kampf“. Fest steht: Der Verfolger hatte als „Abstandhalter“ und um sich zu schützen, die Unterarmstütze („Krücke“) seines Vaters in der Hand. Der Dieb habe ein rund 65 Zentimeter langes Holzbrett vom Boden aufgehoben und auf seinen Kontrahenten geworfen, der am Arm getroffen, aber nicht verletzt worden sei. Einen Schlag mit einem weiteren Holzbrett habe er abwehren können.

Als der Angeklagte sich wieder in Bewegung setzte, nahm der Student die Verfolgung erneut auf. In der Straße Beim Breitenstein stoppte der Tunesier und soll einen walnussgroßen Stein auf seinen Verfolger geworfen haben, der diesen habe abwehren können. Nun habe er nicht länger gezögert, den Dieb ergriffen, zu Boden gerungen und ihn im Schwitzkasten fixiert, bis die bereits vom Müller-Personal informierte Polizei eintraf.

Unerlaubt nach Deutschland eingereist

Laut Anklageschrift stand der Angeklagte, der in der Justizvollzugsanstalt in Freiburg inhaftiert ist und dem Gericht in Fußschellen vorgeführt wurde, „nicht ausschließbar unter dem Einfluss von Kokain und Cannabis“. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm „besonders räuberischen Diebstahl in Tateinheit mit versuchter schwerer Körperverletzung vor“.

Der Tunesier war über Italien und die Schweiz unerlaubt am 12. August 2024 nach Deutschland eingereist. Er gab an, bereits als Jugendlicher in Tunesien Haschisch und Alkohol, in Italien auch Kokain und weitere Drogen konsumiert zu haben. Immer wenn er Geld bekommen habe, habe er in Drogen investiert. In der Nacht vor der Tat habe er mit weiteren Männern „zwei bis drei Gramm Kokain“ konsumiert und Wodka getrunken.

Forensisch-toxologisches Gutachten soll aufklären

Laut seiner Patientenakte nimmt er die Medikamente Rivotril (Wirkstoff Clonazepam) und Lyrika (Wirkstoff Pregabalin) ein. Ersteres dient der Behandlung von Krampfanfällen, Pregabalin ist ein Wirkstoff aus der Gruppe der Antiepileptika. Ein forensisch-toxologisches Gutachten soll nun klären, welche Rolle der Drogenkonsum im Zusammenwirken mit den Medikamenten, die sich laut der medizinischen Sachverständigen, Dorothee Geisenberger, beide „auf das zentrale Nervensystem auswirken“, bei der Tat gespielt haben. Der nächste Verhandlungstag ist der 16. September.