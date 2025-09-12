Diebstahl in Efringen-Kirchen: Flüchtling wegen schwerer Körperverletzung vor Gericht

Verhandlung beim Landgericht Freiburg: Staatsanwaltschaft wirft 25-jährigem Tunesier räuberischen Diebstahl in Tateinheit mit versuchter schwerer Körperverletzung vor.
Unstrittig ist, dass der 25-jährige Tunesier am 28. Dezember 2024 zuerst im Müller-Markt in Weil, dann im Müller-Markt in Efringen-Kirchen hochpreisige Parfüms im Wert von rund 1500 Euro gestohlen hat. Über seinen Verteidiger gab der Mann, der kein deutsch spricht und bis zur Tat in der Flüchtlingsunterkunft in Efringen-Kirchen wohnte, eine Erklärung ab: Er habe das Diebesgut verkaufen wollen, um seine Sucht zu finanzieren. Seinem Dealer habe er 1000 Euro geschuldet.