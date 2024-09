1 Die Polizei ermittelt. (Symbolfoto) Foto: Pixabay

Eine Seniorin ist am Freitagmittag in Ebingen von Trickdieben bestohlen worden.









Gegen 12 Uhr sprach einer der Täter in englischer Sprache eine 84-jährige Frau in einem Ladengeschäft an. Der Mann hielt dabei einen Adventskalender in der Hand und deutete währenddessen mit den Fingern auf den Kalender. Währenddessen stahl sein Komplize die Geldbörse der Seniorin, die sie in der Handtasche hatte, mit etwa 50 Euro Bargeld und verschiedenen Bankkarten.