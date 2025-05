Diebstahl in Dotternhausen

1 Diebe waren in Balingen und Dotternhausen unterwegs. (Symbolfoto) Foto: Stein In Dotternhausen und Balingen haben Unbekannte in einer Nacht mehrere Pedelecs und einen Transporter gestohlen. Die Polizei bittet um Hinweise zu den Tätern.







DUnbekannte haben in der Nacht auf Freitag einen Transporter in Balingen geklaut. Danach hatten sie es in Dotternhausen auf Pedelecs abgesehen.