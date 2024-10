1 Zu einem Einbruch ist es am Freitag in einer Firma in Dotternhausen gekommen. (Symbolfoto) Foto: Rainer Fuhrmann/ Shutterstock

In der Freitagnacht sind unbekannte Täter in eine Firma in Dotternhausen eingebrochen. Sie haben dabei Bauwerkzeuge und Messingstangen gestohlen.









Bislang unbekannte Täter sind in der Freitagnacht zwischen 21 Uhr und 23.59 Uhr in eine Firma in der Straße Im Hofstätt in Dotternhausen eingebrochen. Die Unbekannten verschafften sich gewaltsam Zutritt zum Objekt, indem sie eine Plexiglasscheibe einschlugen.