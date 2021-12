1 Die Verhandlung fand im Amtsgericht in Oberndorf statt. Foto: Roth

Zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von einem Jahr und drei Monaten auf Bewährung ist ein 56-Jähriger wegen eines Wohnungseinbruchs verurteilt worden. Der Angeklagte hat die Tat vor dem Amtsgericht Oberndorf gestanden.















Dornhan - Und das, obwohl er sich selbst an den Einbruch im August 2015 in Dornhan gar nicht mehr so richtig erinnern kann. Seine Gedächtnislücken rühren aber nicht daher, dass die Tat zeitlich so lange zurückliegt. Nein: Der Angeklagte aus Nürnberg stand zum Zeitpunkt des Einbruchs derart unter Drogen, dass er nur im Unterbewusstsein handelte. Crystal Meth und Marihuana konsumierte er regelmäßig.

Frau hat an Tat zu knabbern

Dennoch richtete er Sachschaden an, der von der Polizei auf eine vierstellige Summe taxiert wird. Ganz zu schweigen von den psychologischen Folgen bei den Einbruchsopfern, die während der Tat im Sommerurlaub weilten. Das bestätigt das 56-Jährige Einbruchsopfer im Zeugenstand bei der Hauptverhandlung vor dem Amtsgericht Oberndorf. "Meine Frau hat noch heute an dem Einbruch zu knabbern." Er habe mit Unterstützung der Polizei die Sicherheitsmaßnahmen rund um das Haus seither aufgerüstet.

Was ließ der Angeklagte mitgehen? Neben einem Ehering, mehreren Taschenuhren und Goldketten fehlten auch ein Fernglas und eine Halskette. Die Versicherung habe einen gewissen Geldbetrag bereits an die Opfer überwiesen. Sonst fand die Familie ein Chaos in ihren vier Wänden vor. Schränke waren durchwühlt und Schubladen lagen überall verteilt im Haus. Ein Fenster war zudem eingeschlagen und an der Tür gab es Einbruchsspuren.

Schuldenberg drückt Täter

An den Vorwürfen der Staatsanwaltschaft ließ der Angeklagte keinen Zweifel. Er habe in besagtem Zeitraum mit Beschaffungskriminalität seinen Lebensunterhalt verdient und war lange arbeitslos. Der Drogenkonsum habe ihn finanziell ruiniert, lässt der Beschuldigte über seinen Verteidiger ausrichten. Privatinsolvenz sei die Folge gewesen. Heute belastet den 56-Jährigen ein Schuldenberg in Höhe von rund 400 000 Euro.

Das dunkle Kapitel in seinem Leben will er aber abschließen. Drogen und Alkohol seien für ihn tabu – ein kalter Entzug habe überraschend gut funktioniert. Denn: Mit der Drogenproblematik nahmen auch die polizeilichen Auffälligkeiten zu. Elf Vorstrafen – von Betrug über Betäubungsmittel-Delikte bis hin zu Körperverletzungen – hat der Nürnberger auf dem Kerbholz. Die letzte Verurteilung erfolgte Anfang Mai 2019 wegen illegaler Einfuhr von Drogen über die tschechische Grenze. Der Einbruch geschah während der Bewährungszeit, weshalb nun eine Gesamtfreiheitsstrafe gebildet wurde.

Bewährungszeit für vier Jahre

Aber wieder auf Bewährung – erneut für vier Jahre. Die Gründe, die die Richterin zu dieser Entscheidung bewogen hat, sind vielfältig: Einerseits habe er sich geständig gezeigt und bewiesen, dass er Bewährungsauflagen erfülle. Der Beweis: Die 150 abzuleistenden Sozialstunden aus der letzten Verurteilung hat er bereits absolviert und die Zusammenarbeit mit dem Bewährungshelfer verlaufe reibungslos. "Das ist im Justizalltag ein seltener Fall", bekräftigt die Richterin ihre Entscheidung. Dazu kommt: Die Tat liegt zeitlich lange zurück – der Verteidiger des Angeklagten plädierte daher gar auf eine Verfahrenseinstellung.

Hoffnung auf straffreies Leben

Soweit kam es aber nicht: Neben der Freiheitsstrafe muss der Verurteilte 1300 Euro an die Staatskasse zahlen. Die gute Sozialprognose – der Angeklagte hat inzwischen einen Job gefunden – stimme die Richterin positiv, dass der 56-Jährige nun auf ein straffreies Leben blicken könne. Nichts mehr wünscht sich der Angeklagte, wie er im Anschluss an die Verhandlung erklärt. Er will sein Leben neu aufbauen und die Zeit, die ihm noch bleibt, genießen. Der Drogenkonsum im Alter von bereits 20 Jahren habe über die Jahre zu einem Herzleiden geführt.

Die Einbruchsopfer aus Dornhan können nach der Verurteilung endgültig mit der Tat abschließen. "Es wundert mich, dass der Fall überhaupt nochmal verhandelt wird", erklärt das Einbruchsopfer. Die Mühlen der Justiz haben in diesem Fall eben nicht so schnell gemahlen.