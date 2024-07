Diebstahl in Donaueschingen

In Donaueschingen hat am Freitag ein Duo wohl versucht, wertvolle Brillen zu stehlen. Bei ihrer Flucht verletzten sie zwei Zeugen, die sie aufhalten wollten.









Eine junge Frau hat am Freitagnachmittag gegen 16.30 Uhr in einem Brillengeschäft in Donaueschingen mutmaßlich zwei Brillen geraubt. Das berichtet die Polizei.