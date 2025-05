Diebstahl in Dietingen

1 Bei einer Probefahrt hat ein Jugendlicher einen Roller entwendet. (Symbolfoto) Foto: Fahroni/Shutterstock

Ein Jugendlicher hat sich bei einer Probefahrt mit einem Roller in Dietingen einfach aus dem Staub gemacht. Jetzt sucht die Polizei nach dem etwa 14-jährigen Dieb.









Link kopiert



Am Mittwochabend hat ein Jugendlicher in der Bauplanstraße in Dietingen einen Motorroller während einer Probefahrt entwendet. Dies meldet die Polizei.