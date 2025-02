32-Jährige fischt Münzen aus Opferstock in Gengenbach

Diebstahl in der Kirche

1 Polizeibeamte konnten die Tatverdächtige am Bahnhof Offenburg aufgreifen und fanden Utensilien sowie das mutmaßliche Diebesgut bei der 31-jährigen Ukrainerin. Foto: /Stein

Eine 32-jährige Ukrainerin soll am Donnerstagabend Geld aus einer Kirche in der Gengenbacher Klosterstraße gestohlen haben.









Die Frau soll mit Hilfe einer selbstgebauten Vorrichtung Münzgeld aus einem Opferstock gefischt haben, teilt die Polizei mit. Die dreiste mutmaßliche Diebin konnte nach einem Hinweis, dass sie in einen Zug gestiegen sei, durch Polizeibeamte am Bahnhof in Offenburg angetroffen werden.