Diebstahl in Binzen: Motorrad geklaut

Eine Harley Davidson ist in Binzen gestohlen worden. Die Polizei sucht Zeugen.







Unbekannte Täter haben am Freitag zwischen 17.40 und 21.20 Uhr ein schwarzes Motorrad der Marke Harley Davidson (Street Glide) in Binzen entwendet. Die Harley stand auf dem Pendlerparkplatz bei der Autobahnanschlussstelle Kandern, heißt es in einer Mitteilung der Polizei. Der Diebstahlschaden wird auf etwa 16 000 Euro geschätzt. Die Anzeige wurde vom Polizeirevier Lörrach aufgenommen und wird dort auch weiterbearbeitet.