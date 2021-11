Diebstahl in Beffendorf

1 Wo einst die Ortstafel war, ist nun eine Tempo 50-Begrenzung angebracht. Foto: Kopf

Sehen Sie sich mit SB Plus alle X Bilder dieser Galerie an. Jetzt 4 Wochen kostenlos testen Danach nur 6,99 € / Monat, Monatspreis nach 12 Monaten 9,99 € Mehr Infos zu SB Plus Bereits Abonnent? Hier einloggen

Es ist wie verhext: Wieder ist in Beffendorf eine Ortstafel abhanden gekommen – und wieder führt dieser Tatbestand zu einigen Irritationen. Wir haben bei Ortsvorsteher Roland Lauble nachgefragt, was in Beffendorf los ist.















Link kopiert

Oberndorf-Beffendorf - Autofahrer, die von Bösingen kommend die Ortseinfahrt von Beffendorf passieren, dürften derzeit etwas irritiert sein. Das Gehäuse des Ortsschilds ist leer, stattdessen ist ein Tempo-50-Hinweis in die viel zu große Halterung angebracht. Das corpus delicti wurde wohl gestohlen – und das scheint derzeit ein negativer Trend zu sein. Auch in Dunningen, Aichhalden, Sulz und Bösingen waren in den letzten Monaten Schilderdiebe aktiv.